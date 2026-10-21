Invico realizó el sorteo de 17 viviendas en Corrientes

En la mañana de este miércoles, el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) realizó el sorteo de 17 viviendas ubicadas en un barrio de la ciudad Capital.

La adjudicación estuvo destinada a familias con más de 30 años de antigüedad en el registro provincial y se transmitió en vivo.

Detalles del sorteo y beneficiarios

El sorteo estuvo dirigido exclusivamente a grupos familiares inscriptos que registran más de 30 años de antigüedad esperando el acceso a la casa propia.

Las 17 viviendas sorteadas se encuentran emplazadas en el Barrio Santa Catalina de la ciudad de Corrientes.

Para esta operación se usó la infraestructura y los bolilleros de Lotería Correntina para garantizar la transparencia del proceso.

Transmisión y seguimiento en vivo

El organismo provincial habilitó canales digitales para el seguimiento directo de la jornada, que comenzó a las 7:30 de este miércoles.

La transmisión en directo puede volver a verse a través del canal de YouTube del Invico.