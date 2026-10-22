Paso de la Patria: reforzaron un terraplén y se trabaja en albergues para evacuados

El Gobierno de Corrientes realiza obras en Paso de la Patria con el objetivo de mitigar los efectos del fenómeno El Niño. Según se informó, las autoridades trabajan en el levantamiento de un terraplén con una altura de 8.5 metros sobre el arroyo Huajó. Además, Invico acondiciona albergues para ayudar a los evacuados.

Sobre este contexto de emergencia, Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de la provincia y titular del Comando Operativo de Emergencias (COE), habló de la asistencia alrededor de las localidades afectadas por la crecida de los ríos.

El funcionario explicó que Itatí y Paso de la Patria registran niveles de agua estacionados, aunque advirtió que continúa el monitoreo en las altas cuencas ante las lluvias previstas. “Va a dejar de crecer el río, con tendencia inclusive a empezar a bajar algunos centímetros”, explicó pero alertó sobre la posibilidad de una nueva subida en noviembre.

Acciones desde Vialidad y albergues para evacuados

Es así que en Paso de la Patria se refuerzan las defensas costeras junto a Vialidad Provincial. “Se viene trabajando hace algunos días elevando la cota de su defensa costera, fundamentalmente a 8,50”, dijo Lovinson. También confirmó que se reconstruirá y fortalecerá un sector que fue dañado y se incorporarán bombas de alto caudal para mejorar el drenaje.

Por su parte, el titular de Vialidad, Luis Cardoso, indicó: “Estuvimos en Paso de la Patria trabajando específicamente en la defensa del Huajo”. El funcionario precisó que las alcantarillas se encuentran a 8,50 metros, mientras que el río Paraná está en los 7,61 metros.

En paralelo, el Invico trabaja en la refacción de dos albergues de la Escuela Giménez para alojar a familias afectadas por la inundación. Las intervenciones incluyen mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias, con el objetivo de habilitar los espacios en el menor tiempo posible.

El operativo también contempla la distribución de alimentos, agua mineral y colchones por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Por su lado, Salud refuerza el hospital local con repelentes, suero antiofídico y medicamentos, mientras que la Policía trabaja en las zonas inundadas para resguardar las viviendas.

Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y Ejército Argentino participan de las tareas de apoyo. Además, las Fuerzas Armadas prevén realizar campañas sanitarias. Estas acciones también se extienden a otras localidades, con trabajos de canalización, desagües y refuerzo de terraplenes en distintos puntos de la provincia, entre ellos Monte Caseros y Santo Tomé.