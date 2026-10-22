Corrientes lanzó un torneo de videojuegos: disciplinas, fechas y requisitos

El Gobierno de Corrientes, mediante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, oficializó la presentación de la CUPCO Esports 2026, una competencia provincial de deportes electrónicos orientada a convocar a participantes de todo el territorio correntino.

El torneo contempla dos disciplinas competitivas: EA Sports FC 26 y Clash Royale. La participación es libre y gratuita, estando dirigida a personas mayores de 16 años que acrediten domicilio en la provincia.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 2 de noviembre a través del formulario digital habilitado por la organización.

El desarrollo de la competencia se estructurará en dos etapas: una fase clasificatoria en línea que dará inicio el viernes 6 de noviembre y una jornada final presencial fijada para el 14 de noviembre.

La fecha decisiva contará con acceso libre para el público general y será emitida en directo por las plataformas oficiales de Twitch y YouTube.

Ecosistema gamer y habilidades digitales

Durante el acto de lanzamiento, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, subrayó el crecimiento sostenido de la industria de los videojuegos y la relevancia de articular proyectos que contengan a las nuevas juventudes.

Desde la cartera provincial destacaron que la propuesta busca impulsar la participación ciudadana, potenciar el desarrollo del ecosistema gamer local y consolidar el fortalecimiento de las habilidades digitales en la región.