Obras de urgencia en Yacyretá tras el desgaste de una defensa por la fuerza del río Paraná

La crecida del río Paraná y sus caudales excepcionales obligaron a reforzar las tareas de monitoreo y mantenimiento en estructuras vinculadas a la infraestructura de La Entidad Binacional Yacyretá (EBY). En ese contexto, el organismo anunció este jueves que ejecuta trabajos de reparación en la berma de sacrificio de la Cota 65, una estructura que cumple una función clave para proteger una torre de la línea eléctrica en el sector de Ituzaingó en Corrientes.

Según informó el organismo, las tareas se realizan en la cara oeste de la torre N.º 1 de la Línea Argentina 3. Allí, la estructura funciona como una especie de protección que recibe el impacto de la corriente para evitar que la fuerza del agua afecte directamente la base de la torre.

gentileza Entidad Binacional Yacyretá

¿Para qué sirve la berma de sacrificio?

Se trata de una estructura de protección diseñada para disipar parte de la energía del río. Su función es reducir el impacto de las corrientes de alta velocidad y el oleaje sobre el terreno que sostiene la torre eléctrica.

En términos sencillos, actúa como una barrera que absorbe parte del desgaste provocado por el agua. De esta manera, ayuda a resguardar la base de la torre frente a las condiciones exigentes que se presentan durante las crecidas.

De acuerdo con la información difundida por Yacyretá, los trabajos se llevan adelante después de que se registrara una pérdida de material por las erogaciones del Vertedero Principal, es decir, por la descarga de agua a través de esa estructura.

Para reparar el sector, la entidad utiliza recursos propios, maquinaria pesada y roca tipo rip rap T7A, un material pétreo empleado en obras de protección para resistir la acción del agua.

Las tareas están a cargo de personal del organismo y se desarrollan bajo la supervisión de profesionales del sector de obras.

gentileza Entidad Binacional Yacyretá

De esta manera, Yacyretá busca mantener en condiciones esta estructura de protección frente a los elevados caudales del Paraná y reducir el riesgo de que la fuerza del agua afecte la base de la torre eléctrica.