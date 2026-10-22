Tras el temporal en Corrientes, se extiende la alerta amarilla por tormentas fuertes

Después del fuerte temporal que afectó a Corrientes este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla por tormentas para toda la provincia durante la madrugada y la mañana de este viernes. El pronóstico advierte sobre lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, mientras que las temperaturas comenzarán a subir.

La jornada del jueves estuvo marcada por tormentas y vientos de gran intensidad que provocaron la caída de árboles en distintos sectores de la ciudad de Corrientes. Uno de ellos cayó sobre un automóvil en el barrio Cambá Cuá y volvió a poner en evidencia los daños que pueden ocasionar las fuertes ráfagas.

Qué se espera para este viernes

De acuerdo con el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.

Para este viernes, el pronóstico también anticipa temperaturas más elevadas: la máxima llegará a los 31°C, mientras que la mínima será de 19°C. De esta manera, el calor comenzará a sentirse en medio de las condiciones de inestabilidad.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

La inestabilidad no terminaría el viernes. Para el sábado se prevé que continúen las lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 25°C.

Ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes, se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales y tomar precauciones durante los períodos de lluvia y viento intenso.