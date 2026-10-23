El Colegio de Abogados de Corrientes vivió una jornada democrática que fortalece a toda la abogacía

El Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes fue escenario de una nueva jornada democrática, en la que abogados y abogadas se acercaron a ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, para el período 2026-2030.

La elección contó con la participación de cuatro listas y se desarrolló en un clima de respeto, convivencia y compromiso institucional, sin inconvenientes, con representantes y espacios diferentes que compartieron un mismo ámbito democrático: la posibilidad de expresar sus ideas y propuestas para el futuro de la abogacía argentina.

La jornada dejó una imagen positiva de nuestra profesión: colegas participando, dialogando e involucrándose en una elección trascendente para la representación de los abogados y abogadas ante uno de los organismos fundamentales del sistema judicial argentino.

Una democracia que fortalece a las instituciones

El presidente del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, Dr. Juan Manuel Bobadilla, destacó el desarrollo de los comicios y expresó su reconocimiento a quienes hicieron posible esta jornada.

“Quiero felicitar a todos los abogados y abogadas que se acercaron a votar, a quienes trabajaron en la organización de esta elección y a los representantes de todas las listas que participaron con respeto y responsabilidad. Vivimos una jornada democrática que nos enorgullece como institución y que demuestra que, más allá de las diferencias, podemos compartir un mismo espacio y comprometernos con el futuro de nuestra profesión”, manifestó Bobadilla.

En ese sentido, el titular del Colegio remarcó que la participación electoral trasciende el resultado de cada lista: “Cuando la abogacía participa, se fortalece. Se fortalece nuestra institución, se fortalece la representación profesional y se fortalece la democracia. La defensa de nuestros derechos, de nuestros honorarios, de nuestras incumbencias y de la dignidad del ejercicio profesional necesita de una abogacía unida, activa y comprometida”.

La voz del interior, presente en la agenda nacional

La elección nacional volvió a poner en debate la importancia de garantizar una representación de la abogacía que contemple las distintas realidades del país, con una mirada federal y con capacidad de llevar al ámbito nacional las inquietudes de quienes ejercen la profesión en el interior.

En los resultados nacionales difundidos tras los comicios, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía obtuvo el primer lugar, seguida por Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal. Las tres agrupaciones consiguieron representación en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030. La distribución informada fue de dos bancas para la primera lista y una para cada una de las otras dos. <u>Los resultados fueron difundidos por medios nacionales y quedaban sujetos a las instancias correspondientes de validación electoral.

Para Corrientes, la participación en esta elección representa también una oportunidad para reafirmar la necesidad de que la voz de los profesionales del interior sea escuchada en los espacios donde se discuten cuestiones centrales para la administración de justicia, la selección de magistrados y el funcionamiento del Poder Judicial.

Una convocatoria a seguir construyendo juntos

Finalmente, Bobadilla convoca a todos los sectores de la abogacía a continuar trabajando más allá de las diferencias electorales.

“Las elecciones terminan, pero nuestro compromiso con la abogacía continúa. Tenemos desafíos importantes por delante y necesitamos seguir fortaleciendo la colegiación, defender el trabajo de nuestros colegas y construir una representación profesional cada vez más firme. Invito a todos los abogados y abogadas, cualquiera haya sido su elección, a que sigamos trabajando juntos por nuestra profesión y por una justicia mejor”.

La jornada concluyó con un mensaje institucional claro: la democracia se fortalece con participación, las instituciones crecen con compromiso y la abogacía se hace más fuerte cuando sus profesionales asumen el desafío de defenderla colectivamente.