Temporal: granizo y fuertes vientos provocaron daños en localidades de Corrientes

El sur de la provincia de Corrientes sufrió un temporal con lluvias intensas, granizos y fuertes ráfagas. El fenómeno ocurrió en las últimas horas y provocó daños tanto en áreas rurales como en sectores urbanos.

El temporal afectó principalmente a zonas rurales y productivas de Goya, Lavalle, Perugorría y Santa Lucía.

Granizos en Lavalle

En Lavalle, la tormenta se desató durante las primeras horas de este viernes y golpeó con mayor intensidad al sector sur de la localidad, donde por 10 minutos cayó granizo. También hubo momentos de fuertes vientos, que destruyeron los techos de algunas casas de la zona.

Los primeros registros dan cuenta de piedras de gran tamaño, aunque todavía no se precisó el alcance total de los destrozos.



