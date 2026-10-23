El Banco de Corrientes adhirió al Programa Nacional de Educación Financiera

La presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, participó este miércoles en Buenos Aires de la firma del convenio de adhesión al Programa Nacional de Educación Financiera, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, que busca fortalecer los conocimientos económicos y financieros de docentes y estudiantes de todo el país mediante el trabajo conjunto entre el Estado y el sistema bancario.

El acuerdo fue encabezado por la ministra Sandra Pettovello y reunió a representantes de 17 entidades financieras públicas y privadas comprometidas con la promoción de la educación financiera como herramienta de desarrollo e inclusión. La iniciativa tiene como objetivo acercar conocimientos, promover la toma de decisiones informadas, la administración responsable de los recursos y una mayor autonomía financiera.

Durante el acto, la titular de la entidad correntina destacó el valor de la educación financiera como una herramienta de transformación social y generación de oportunidades. "Estamos muy felices por este convenio. Creemos que, como banco público, debemos llevar adelante la bandera de la educación financiera para brindar más oportunidades a todos los correntinos", expresó Laura Sprovieri.

La adhesión a este programa nacional se suma al trabajo que el Banco de Corrientes viene desarrollando desde 2022 junto al Ministerio de Educación de Corrientes a través del programa "El Banco a la Escuela", una propuesta destinada a acercar contenidos de educación financiera a estudiantes de distintas localidades de la provincia.

Además de la banca correntina, participaron de la firma entidades como Banco Nación, Banco Macro, Banco Galicia, BBVA, Banco Supervielle, Banco Coinag, Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y Banco Santa Cruz, entre otras instituciones financieras.

La participación en el Programa Nacional de Educación Financiera reafirma el compromiso del Banco de Corrientes con la inclusión financiera y el acceso al conocimiento como motores de desarrollo, en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno de Corrientes, que ha definido a la inclusión como uno de los ejes centrales de su gestión, promoviendo acciones que favorecen el acceso a más herramientas de formación, crecimiento y desarrollo para todos los correntinos.