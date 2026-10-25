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Pronóstico

De la lluvia al calor: así estará el tiempo en Corrientes esta semana

Después de varios días bajo alerta por lluvias, la capital correntina tendrá jornadas más estables.

Por El Litoral

Domingo, 25 de octubre de 2026 a las 14:25

Corrientes comenzará una semana con mejores condiciones meteorológicas, luego de varios días marcados por alertas por tormentas y precipitaciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan días más estables y que las temperaturas aumenten progresivamente. 

Para este lunes se prevé una máxima de 24°C y una mínima de 14°C con cielo parcialmente nublado.  El martes las condiciones serán similares, con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 16°C.

El miércoles se espera un nuevo ascenso térmico, con una máxima de 27°C y una mínima de 17°C. Para el jueves, en tanto, la temperatura máxima rondará los 26°C, mientras que la mínima se mantendrá en 17°C.

El viernes será la jornada más cálida, con una máxima de 29°C y una mínima de 18°C. Se espera cielo mayormente soleado durante gran parte de la jornada y muy bajas probabilidades de lluvia.

De esta manera, la semana estará marcada por una tendencia al aumento de las temperaturas, con mañanas más frescas y tardes cálidas.

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