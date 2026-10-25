De la lluvia al calor: así estará el tiempo en Corrientes esta semana

Corrientes comenzará una semana con mejores condiciones meteorológicas, luego de varios días marcados por alertas por tormentas y precipitaciones. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan días más estables y que las temperaturas aumenten progresivamente.

Para este lunes se prevé una máxima de 24°C y una mínima de 14°C con cielo parcialmente nublado. El martes las condiciones serán similares, con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 16°C.

El miércoles se espera un nuevo ascenso térmico, con una máxima de 27°C y una mínima de 17°C. Para el jueves, en tanto, la temperatura máxima rondará los 26°C, mientras que la mínima se mantendrá en 17°C.

El viernes será la jornada más cálida, con una máxima de 29°C y una mínima de 18°C. Se espera cielo mayormente soleado durante gran parte de la jornada y muy bajas probabilidades de lluvia.

De esta manera, la semana estará marcada por una tendencia al aumento de las temperaturas, con mañanas más frescas y tardes cálidas.