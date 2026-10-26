Crecida del río Paraná: el Gobierno de Corrientes asistió a familias del barrio Itatí

En respuesta al escenario provocado por la creciente del río Paraná en el contexto del fenómeno hidrometeorológico de El Niño, el Gobierno provincial ejecutó un abordaje territorial interministerial a través del operativo Corrientes Cerca en el barrio Itatí de la capital provincial.

La iniciativa garantizó el acceso gratuito a prestaciones sanitarias, asistencia alimentaria directa y asesoramiento institucional a las familias perjudicadas por el avance de las aguas.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, José Irigoyen, remarcó la importancia de sostener la presencia del Estado en territorio de manera coordinada con los municipios.

"Hace días se viene intensificando este tipo de operativo en las distintas localidades afectadas, con todo el equipo del Estado en territorio, acompañando a las familias que están afectadas", señaló el funcionario.

En ese sentido, precisó que se efectúan testeos sanitarios, entregas de módulos alimentarios y un relevamiento técnico de necesidades críticas, al tiempo que se sostiene un monitoreo continuo sobre la cuenca hídrica ante posibles picos en la crecida.

Cobertura en el cordón costero y servicios prestados

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Corrientes, Lucas Carballo, detalló que la intervención mancomunada abarca un extenso corredor ribereño que comprende desde el barrio Chichero hasta Punta Taitalo en el sector norte, y desde el Bajo Galván hasta La Tosquera en la zona sur.

Asimismo, puntualizó que se dispusieron equipos de profesionales itinerantes para efectuar visitas domiciliarias en los puntos más anegados.

Durante la jornada del operativo integral se facilitaron múltiples prestaciones públicas:

Atención de la salud: consultas en medicina general, vacunación de calendario, testeos epidemiológicos, contención psicoemocional y acciones de prevención y control del Dengue.

Saneamiento y medio ambiente: provisión de agua potable e intervención del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente ( ICAA ) en el tratamiento de los recursos hídricos.

Trámites e instituciones: asistencia del Registro Civil, del Instituto de Previsión Social (IPS), la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA) y el programa de Necesidades Críticas, además de atención veterinaria para mascotas.

Las autoridades instaron a los pobladores de la franja costera a mantenerse informados mediante las vías oficiales mientras continúan las tareas preventivas y las obras de contención en los sectores vulnerables.