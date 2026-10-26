El papa León XIV visitará Uruguay: cómo llegar desde Corrientes y Entre Ríos

La confirmación de la agenda oficial de la visita del papa León XIV a la República Oriental del Uruguay, programada del 6 al 8 de noviembre, genera expectativa en la región del Litoral argentino.

Debido a la proximidad geográfica y a la infraestructura vial, habitantes de Corrientes y Entre Ríos disponen de opciones operativas para trasladarse y presenciar los actos litúrgicos a pocos kilómetros de la frontera.

De acuerdo con el cronograma difundido por la Santa Sede, el Santo Padre iniciará su itinerario el viernes 6 de noviembre en la ciudad de Montevideo con un recibimiento en la Plaza Independencia.

El sábado 7 celebrará una misa multitudinaria a las 10:00 en la ciudad de Paysandú, regresando por la tarde a la capital uruguaya para presidir una vigilia en el Estadio Centenario.

El recorrido finalizará el domingo 8 con un oficio religioso en Florida, previo a su partida hacia la Argentina.

Rutas de acceso desde el Litoral y documentación requerida

Para quienes planifiquen el desplazamiento desde la provincia de Corrientes o los distintos puntos de Entre Ríos, existen tres pasos fronterizos internacionales habilitados de manera permanente:

Puente Internacional General José Gervasio Artigas (Colón - Paysandú): Es el acceso más directo para los asistentes que busquen presenciar la misa del sábado 7.

Puente Internacional Salto Grande (Concordia - Salto): Constituye una alternativa viable para el tránsito proveniente del norte del Litoral, conectando por la Ruta Nacional 3 uruguaya hacia Paysandú.

Puente Internacional Libertador General San Martín (Gualeguaychú - Fray Bentos): Vía óptima para quienes se dirijan directamente a las actividades en Montevideo o Florida.

Para el ingreso al país vecino, las autoridades recuerdan que los ciudadanos argentinos deben presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) digital vigente o pasaporte.

En caso de circular en vehículo particular, se exige cédula de identificación del automotor, licencia de conducir habilitante, seguro con cobertura vigente para el Mercosur y las autorizaciones legales correspondientes para terceros conductores.

Las autoridades migratorias recomiendan anticipar los cruces fronterizos y verificar el estado de la reserva hotelera y las vías de acceso a cada predio litúrgico a través del sitio oficial del Ministerio de Turismo uruguayo.