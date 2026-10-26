Se lanzó la 10° Fiesta Provincial del Búfalo en Caá Catí

En las instalaciones de Casa Iberá, en la capital provincial, el Gobierno de Corrientes encabezó este lunes la presentación oficial de la 10° Fiesta Provincial del Búfalo, certamen que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre en la localidad de Caá Catí.

El lanzamiento contó con la presencia del ministro de Producción, Walter Chávez; el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard; el intendente local, Selmar Meza; el presidente de la Sociedad Rural de Caá Catí, Sergio Zonza, junto a dirigentes de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos y productores de la región.

El evento buscará potenciar el desarrollo técnico, comercial y turístico de la ganadería bubalina. Durante el acto, Chavez remarcó el posicionamiento estratégico de la provincia en el mapa agropecuario nacional al ratificar que Corrientes ostenta el primer lugar en cantidad de cabezas bubalinas de la Argentina.

"La fiesta reúne distintos aspectos de la cadena productiva, desde la comercialización de animales mediante remates hasta el intercambio de conocimientos técnicos y la promoción del consumo", sostuvo el funcionario.

Por su parte, los representantes del sector pecuario ponderaron la consolidación del departamento General Paz como la zona con mayor concentración de vientres bubalinos del territorio correntino, constituyéndose en un centro clave para la reproducción y distribución de genética de alta calidad hacia otros puntos del país. En ese sentido, Zonza señaló que la cita se perfila a futuro para obtener la jerarquía de Fiesta Nacional.

Cronograma, concurso gastronómico y proyecto legislativo

En esta décima edición, la programación se extenderá por dos jornadas consecutivas que incluirán conferencias técnicas a cargo de especialistas nacionales e internacionales, el tradicional remate de reproductores y una oferta renovada orientada al público general.

Entre las principales innovaciones, el intendente Meza anunció la realización del primer concurso gastronómico con carne de búfalo, complementado con degustaciones guiadas y la instalación de ferias para emprendedores y artesanos de la zona.

Asimismo, el jefe comunal confirmó el avance del proyecto legislativo para nombrar a la localidad como Capital Nacional del Búfalo, iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y aguarda su ratificación en el Senado.

A su turno, el titular de la cartera turística, Braillard Poccard, subrayó el impacto económico del acontecimiento para la economía de los pueblos del interior: "Este tipo de eventos significa un movimiento económico más que interesante para toda la región, para que los emprendedores puedan ofrecer sus productos y los prestadores puedan brindar sus servicios", concluyó al señalar que la propuesta permite dinamizar el turismo fuera de las temporadas de mayor afluencia.