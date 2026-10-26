Más de 250 participantes en las consultas públicas por obras en rutas de Corrientes

Más de 250 personas, ciudadanos y representantes de la sociedad civil, participaron de las consultas públicas en el marco del proceso para la ejecución de las obras de mejoras en las rutas Provincial N°27 y N°68, realizadas en Bella Vista, Lavalle y Gobernador Virasoro.

Las consultas públicas tuvieron como temáticas el impacto socioambiental de las intervenciones, además de características técnicas de estas obras.

Más de 80 personas participaron el martes 20, de la consulta pública por las obras de nuevo corredor y mejoramiento de la seguridad vial en la RP N°27, realizada durante la mañana en Bella Vista.

Por la tarde de aquel día, se realizó la consulta pública en Lavalle, también con más de 80 ciudadanos y representantes de la sociedad civil.

El jueves 22, en Gobernador Virasoro y con la presencia y participación de alrededor de 100 personas, se realizó la consulta pública por la obra básica y pavimentación de calzada en la RP N°68.

Las consultas públicas se realizaron con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de las consultoras Consultora Plan Ehs y Consultora de Ingeniería de la Dirección Provincial de Vialidad, autoridades de la DPV y de los municipios anfitriones, y de Unidad Central de Administración de Programas con Financiamiento Internacional (UCAPFI) del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes.