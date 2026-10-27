Jornada de formación docente en Corrientes enfocada en el nuevo Régimen Penal Juvenil

Mediante una propuesta conjunta entre los ministerios de Educación y de Justicia, se concretó este lunes una capacitación simultánea en 52 localidades correntinas.

El encuentro brindó a los docentes herramientas para conocer, detectar, actuar y acompañar situaciones en el ámbito escolar.

Modalidad federal y despliegue territorial

La convocatoria destacó por su masiva llegada a distintos puntos de la geografía provincial.

La actividad se desarrolló de 17 a 21 bajo la modalidad de aulas espejo, uniendo de forma sincrónica a la Capital con el interior.

En Capital el epicentro fue el Auditorio Julián Zini, mientras que los profesores del interior operaron desde espacios acondicionados en sus respectivas comunas.

La participación abarcó a docentes de un total de 52 localidades, consolidando el trabajo articulado y federal en todo el territorio provincial.

Ejes de formación y abordaje institucional

La propuesta pedagógica estuvo estructurada en pilares fundamentales para la contención y el resguardo escolar.

Las disertaciones giraron en torno a cuatro verbos rectores: conocer, detectar, actuar y acompañar, enfocados en la intervención institucional.

Se instruyó a los equipos docentes para reconocer situaciones complejas y saber cómo derivarlas de manera coordinada con los organismos competentes.

La iniciativa fue impulsada de forma colaborativa por las carteras educativas y de derechos humanos para dotar de respaldo operativo a las escuelas frente a los nuevos desafíos legales.