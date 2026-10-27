Entregaron 2.000 plantines de palta y Corrientes ya cuenta con 390 hectáreas cultivadas

El Gobierno de Corrientes entregó 2.000 plantines de palta de la variedad Hass a productores de Bella Vista, Lavalle y Monte Caseros, en el marco del Plan Palta, una iniciativa que busca diversificar la producción frutihortícola y ampliar las alternativas de cultivo en la provincia.

La actividad se llevó adelante en Bella Vista y forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Producción para acompañar a quienes buscan incorporar nuevos cultivos a sus establecimientos y generar oportunidades de crecimiento.

El delegado del programa, el ingeniero Sebastián Bartlett, destacó la importancia de sumar productores y extender el desarrollo de la palta a distintas regiones de Corrientes.

Cuántos productores y hectáreas abarca el Plan Palta

El programa comenzó en 2021 y, desde entonces, 173 productores se incorporaron a la iniciativa, que registra un total de 54.200 plantines entregados y 191 hectáreas cultivadas bajo su alcance.

Además, Corrientes cuenta actualmente con alrededor de 390 hectáreas de palta, al considerar tanto las superficies vinculadas con el programa provincial como los emprendimientos privados.

Estas cifras reflejan el crecimiento de la actividad en la provincia y el interés por incorporar esta fruta como una alternativa para diversificar la producción regional.

A través del Plan Palta, el Gobierno provincial busca ampliar la matriz productiva, promover nuevos cultivos y aprovechar las condiciones de las distintas zonas para generar oportunidades para los productores correntinos.