Situación en Yacyretá: los caudales superan el promedio histórico y continúan las alertas en la región

Ante la vigencia del fenómeno hidrometeorológico conocido como El Niño, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) intensificó las tareas de seguimiento técnico sobre el comportamiento de la cuenca del río Paraná.

A través del departamento técnico y los equipos de Hidrología, el organismo binacional ratificó que se mantienen activas las alertas preventivas para coordinar acciones con las comunidades ribereñas de la región.

De acuerdo con el informe oficial, los caudales afluentes que llegan Yacyretá experimentaron un incremento interanual significativo, registrando una suba del 37% durante septiembre y del 100% en lo que va del mes de octubre, con promedios de 12.339 y 14.400 metros cúbicos por segundo respectivamente sobre la serie histórica 1971-2025.

Asimismo, las proyecciones elaboradas por los especialistas indican que para el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027 persistirá una alta probabilidad de eventos asociados a situaciones de aguas altas.

Operación de vertederos y perspectivas hidrométricas

Frente a escenarios de crecida, la EBY opera de manera rutinaria sus estructuras de descarga para evacuar los excedentes a turbinar, atenuando los picos de la onda de inundación y regulando el tránsito hídrico hacia el tramo inferior.

En las últimas semanas, la entidad emitió un total de once alertas precautorias para anticipar los niveles estimados en las áreas de influencia directa.

Para los próximos días, los caudales afluentes mostrarán una tendencia estacionaria ubicada en el entorno de los 33.500 metros cúbicos por segundo, con un rango estimado de entre 33.000 y 35.000 metros cúbicos por segundo.

El parte técnico destaca que, entre este martes 27 y el viernes 30 de octubre, no se pronostican precipitaciones de relevancia en las altas cuencas que incidan de forma directa en el volumen hídrico.

En cuanto a la situación en las estaciones de medición portuaria, se anticipa un descenso gradual de los niveles hacia el fin de semana, aunque manteniéndose por encima de los parámetros críticos:

Puerto Ituzaingó (Corrientes): los registros previstos se ubican entre los 4,3 y 4,1 metros para los próximos días. La medición oficial marcó 4,31 metros, superando el nivel de alerta (3,50 metros) y el umbral de evacuación fijado en los 4,00 metros.

Puerto de Ayolas (Paraguay): se estiman valores de entre 6,1 y 5,6 metros, superando ampliamente los límites de alerta (4,20 metros) y el nivel de inundabilidad urbana (4,50 metros).

Desde la EBY recordaron que los reportes periódicos y avisos hidrológicos actualizados se encuentran a disposición de la ciudadanía a través de los canales institucionales y el sitio web oficial.