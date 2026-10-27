La manga del aeropuerto de Corrientes estuvo 15 días sin funcionar: las razones

El Aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro estuvo sin manga telescópica durante 15 días, según pudo saber El Litoral. La razón se debe a problemas técnicos, luego de ser reparada comenzó a operar nuevamente y los pasajeros ya pueden circular por ella para arribar a sus vuelos.

A partir de ahora, los pasajeros que aborden vuelos de Aerolíneas podrán utilizar la pasarela de embarque y desembarque, que se extiende desde el aeropuerto hasta la puerta del avión, sin que se tengan que desplazar por sectores de la pista.

“No estaba funcionando hasta hace 15 días por problemas técnicos”, precisaron las fuentes oficiales a este medio, al referirse a la situación de la terminal aeroportuaria correntina.

Por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre las fallas que originaron el inconveniente ni sobre las tareas que se realizaron para resolverlo.

Para que la manga funcione como corresponde se necesita de Push-back (tractor pesado para el arrastre de la nave) que no todas las empresas cuentan con el mismo.

En febrero del 2024 fue incorporada la nueva pasarela telescópica de la ciudad de Corrientes. Desde el 2021 hasta ese año no funcionó debido a los altos costos de repuestos que se deben exportar de Alemania.