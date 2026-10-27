Una promesa a la Virgen y una visita histórica: cuando Perón y Evita llegaron a Itatí

Un 27 de octubre de 1947, Itatí recibió una visita que quedó registrada en su historia, la llegada del presidente Juan Domingo Perón y su esposa, María Eva Duarte de Perón. La pareja arribó a la localidad correntina por vía fluvial y visitó el santuario de la Virgen de Itatí, en una jornada que reunió a autoridades civiles y religiosas y a numerosos vecinos.

La visita había sido organizada con anticipación. Mediante el Decreto N.º 508-G, del 21 de octubre de 1947, el Gobierno de la Intervención Federal de Corrientes dispuso la creación de una comisión popular en Itatí para recibir al mandatario y a su esposa. Según informaron medios de la época, la población aumentó notablemente con la llegada de delegaciones de distintas localidades, que portaban carteles de adhesión a Perón y al interventor federal Filomeno Velazco.

Perón y Evita habían embarcado en el puerto de Barranqueras, Chaco, en el yate Tecuara, luego de participar en la Primera Fiesta Nacional del Algodón. Arribaron al desembarcadero de Itatí el lunes 27 de octubre, alrededor de las 7.30. Allí fueron recibidos por las autoridades locales y una multitud que, de acuerdo con las crónicas de la época, los aclamó durante su llegada.

La Basílica en construcción

Luego de los saludos protocolares, se dirigieron al antiguo santuario, donde se celebró un solemne oficio religioso. La misa fue presidida por el obispo del Chaco, monseñor De Carlo. Al finalizar, el presidente y su esposa ascendieron hasta el camarín de la Virgen de Itatí. Posteriormente, compartieron un refrigerio en la casa parroquial y firmaron el libro de visitantes ilustres.

Según los detalles recopilados por Eloísa Chico de Arce en un artículo publicado en la Revista de la Junta de Historia de Corrientes, número 2, del año 2000, la pareja también recorrió los distintos cuerpos de la Basílica, que por entonces se encontraba en construcción. Durante la visita, Evita se comprometió a colaborar económicamente para la finalización de las obras del templo.

El mismo artículo señala que el motivo de la visita al santuario habría sido cumplir una promesa por una gracia concedida por la Patrona de Corrientes. A 79 años de aquel acontecimiento, la llegada de Perón y Eva Duarte de Perón forma parte de las efemérides itateñas y de la memoria histórica de una localidad profundamente ligada a la devoción por su Virgen.

Con información de Noticias Itateñas