Más de 13.600 niños y adolescentes recibieron atención visual en Corrientes

El programa Ver para Ser Libres llegó a 77 localidades de Corrientes y brindó atención a 13.637 niños y adolescentes entre abril y octubre. La iniciativa, impulsad entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, permitió acercar servicios de salud visual a distintas comunidades.

Durante los cuatro operativos desarrollados en ese período, se concretaron 8.523 controles oftalmológicos y se entregaron 6.720 anteojos. De ese total, 350 fueron elaborados en laboratorio para responder a necesidades específicas, de acuerdo con la graduación indicada en cada caso.

La propuesta estuvo destinada a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años y buscó facilitar el acceso a controles visuales, especialmente en localidades donde estas jornadas permiten acercar la atención a las familias.

A través del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Gobierno provincial continúa desarrollando acciones orientadas al cuidado de la salud de niños y adolescentes. La atención visual resulta clave para detectar dificultades a tiempo y favorecer el aprendizaje y el desempeño escolar.