Corrientes presentó un programa de alfabetización digital: cómo será “Más Cerca de la Tecnología”

El Gobierno de Corrientes presentó el programa Más Cerca de la Tecnología, una iniciativa que apunta a ampliar el acceso a herramientas digitales para promover su uso seguro y responsable. Las primeras actividades se desarrollarán en Paso de los Libres y luego llegarán a otras localidades.

La propuesta reúne a los ministerios de Desarrollo Social y de Ciencia y Tecnología, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano. La presentación se realizó este martes en el Salón Verde de Casa de Gobierno.

El Centro Tecnológico de Paso de los Libres será la sede de la etapa inicial. También participarán los Centros de Desarrollo Infantil, los Centros de Promoción de Derechos y el Hogar Gregoria Matorras. Respecto al avance del programa, las autoridades anunciaron que se trabaja en un cronograma para extender las actividades a otros municipios antes de finalizar 2026.

Dos líneas de formación digital

El programa se organizará en dos propuestas. Mitá Arandú estará destinada a niños y jóvenes, mientras que Arandú Digital se orientará a adultos, docentes, cuidadores institucionales y personas mayores.

Durante el acto de presentación estuvieron los ministros José Irigoyen y Luciano Cabrera, y la subsecretaria de Coordinación Institucional, Micaela Van de Woerd.

Por su lado, Irigoyen destacó la importancia de acercar herramientas tecnológicas a distintos sectores de la comunidad. Cabrera, en tanto, remarcó la necesidad de ampliar el acceso en el interior provincial y acompañar especialmente a las personas mayores frente a los avances tecnológicos.

Para finalizar, Van de Woerd señaló que las actividades se adaptarán a las necesidades de cada grupo etario. Además, destacó la articulación entre las áreas estatales para fortalecer la inclusión y la ciudadanía digital.



