Cruz Roja Corrientes abrió la inscripción para el curso de cuidado de adultos mayores

La Filial Corrientes de Cruz Roja Argentina pondrá en marcha este sábado la segunda edición del curso de Cuidados del Adulto Mayor.

Con una duración de dos meses y aval del Ministerio de Salud Pública, la propuesta apunta a la formación y rápida inserción laboral.

Modalidad, duración y certificación oficial

El trayecto formativo cuenta con especificaciones organizativas orientadas a facilitar la asistencia de los interesados.

Las clases presenciales se dictarán todos los sábados por la mañana, en el horario de 9 a 11:30, a lo largo de dos meses.

Al finalizar y aprobar el trayecto, los participantes recibirán una certificación oficial emitida por la Cruz Roja Argentina. La iniciativa pedagógica cuenta con el auspicio formal del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Inscripciones, requisitos y canales de contacto

Desde la organización humanitaria detallaron las vías para sumarse a la propuesta destinada al bienestar comunitario.

Las gestiones presenciales se realizan en el área contable de la filial, ubicada en calle Bolívar 1219, de lunes a viernes en turnos matutino (8:30 a 12:30) y vespertino (16:30 a 19:30).

Se habilitaron consultas informativas a través de la cuenta oficial de Instagram de la entidad @cruzroja.corrientes.

La institución remarcó que la capacitación busca aportar herramientas prácticas para promover un trato responsable, sensible y profesional orientado a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.