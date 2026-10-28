Dengue en Corrientes: intensifican los controles en barrios afectados por la crecida

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes refuerza las tareas de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, con operativos en distintos puntos de la provincia y especial atención en los barrios afectados por la crecida de los ríos.

Las acciones son coordinadas por la Dirección General de Epidemiología e incluyen controles de foco, vigilancia, entrega de repelentes y actividades de concientización para prevenir la presencia del vector en los hogares.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, explicó que los equipos están recorriendo las zonas afectadas por la crecida y los centros de evacuados. “Estamos recorriendo los barrios afectados por la crecida del río, entregamos repelente y dialogamos con los vecinos. También, hacemos control y cuidados en los centros de evacuados”, señaló.

Durante el último mes, los trabajos se realizaron en Santo Tomé, Ituzaingó, Virasoro, Itá Ibaté, Mercedes, San Cosme, Itatí y Bella Vista.

Cómo evitar la reproducción del mosquito

Bobadilla recordó que el mosquito Aedes aegypti se reproduce en recipientes con agua limpia y quieta, por lo que resulta fundamental eliminar los posibles criaderos dentro y fuera de las viviendas.

En ese sentido, recomendó realizar el descacharrado, vaciar y cepillar recipientes que puedan acumular agua y mantener limpios los patios, desagües y canaletas.

Además, el Ministerio sostiene instancias de capacitación para actualizar los conocimientos de agentes provinciales, municipales, personal de salud y trabajadores de otras instituciones.

Cuáles son los síntomas del dengue

El dengue se transmite mediante la picadura de un mosquito infectado. Puede provocar fiebre, dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, y enrojecimiento de la piel. En algunos casos, puede evolucionar hacia formas graves.

Ante la aparición de síntomas, se recomienda acudir a un servicio de salud y evitar la automedicación.

Las medidas para prevenir el dengue

Desde Salud Pública solicitan la colaboración de los vecinos con las siguientes medidas:

Eliminar criaderos: vaciar, cepillar y tapar recipientes que acumulen agua, como baldes, botellas, macetas y neumáticos.

Cambiar el agua: renovar con frecuencia el agua de los bebederos de mascotas y floreros.

Mantener la limpieza: revisar patios, canaletas y desagües.

Usar repelente: aplicarlo y renovarlo según las indicaciones del envase.

Proteger la vivienda: colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar ropa que cubra brazos y piernas en zonas expuestas.

La prevención requiere sostener estas medidas en cada hogar, además de los operativos de vigilancia y control que se desarrollan en la provincia.