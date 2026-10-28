Crecida del Paraná: dos buques de la Armada llegaron a Corrientes para dar asistencia

Dos buques de la Armada Argentina llegaron al puerto de Corrientes para reforzar el operativo de asistencia que lleva adelante el Gobierno provincial a través del Comando Operativo de Emergencias (COE), ante la crecida de los ríos y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Se trata del buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”, que servirán como base logística para asistir a poblaciones afectadas, realizar evacuaciones y acercar servicios sanitarios a sectores de difícil acceso.

El despliegue incluye consultorios móviles para atención médica y odontológica, cocinas de campaña, embarcaciones menores y vehículos anfibios que pueden desplazarse tanto por agua como por tierra. Las tareas se desarrollan de manera coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales.

El director de Defensa Civil y titular del COE, Bruno Lovinson, explicó que los recursos estarán disponibles mientras dure la emergencia, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante las necesidades que se presenten en el territorio.

Qué tareas realizarán los buques

El comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, detalló que las embarcaciones permitirán evacuar personas y distribuir alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad. También facilitarán la atención sanitaria en localidades aisladas.

“También tenemos vehículos anfibios, que son vehículos que pueden andar tanto en el agua como en la tierra, propulsan en los dos lados”, señaló.

Orgiazzi indicó que el objetivo es mantener los recursos cerca de las poblaciones que puedan necesitar asistencia ante un eventual agravamiento de la situación. Además, precisó que el operativo abarcará Corrientes y provincias vecinas.

El puerto de Corrientes será la base logística

La elección del puerto de Corrientes responde a su ubicación estratégica y a las facilidades disponibles para abastecer a las embarcaciones, realizar reparaciones, conseguir repuestos y coordinar las acciones con las autoridades.

La presencia de los buques se sostendrá mediante un esquema de relevos de personal y equipamiento, con turnos rotativos previstos de dos meses.

“La idea hoy es quedarnos hasta que finalice El Niño”, afirmó el comandante, al explicar que el despliegue se mantendrá durante el período de emergencia.

Monitorean la evolución del río Paraná

En cuanto a la situación hidrológica, Lovinson señaló que el río Paraná se encuentra prácticamente estacionado en los puertos, aunque advirtió sobre una nueva onda de crecida que podría elevar algunos centímetros los niveles desde Ituzaingó aguas abajo.

Por ese motivo, continuará el monitoreo permanente para evaluar la evolución del río y anticipar posibles necesidades de asistencia.

La llegada de las embarcaciones se suma al operativo desplegado en la provincia para responder a las consecuencias de las inundaciones y fortalecer la atención de las comunidades que puedan quedar aisladas.