Tres emprendimientos correntinos competirán en la final nacional: cuáles son y qué hacen

Tres proyectos correntinos representarán a la provincia en la final nacional del concurso Emprendimiento Argentino 2026, luego de resultar seleccionados en la instancia provincial, en la que participaron diez propuestas. Los trabajos ganadores se destacan por sus desarrollos en tecnología financiera, fabricación de equipamientos deportivos y producción sustentable.

Sobre los ganadores

El primer premio fue para Axel Nielsen, de la empresa CAIPI, con una propuesta que busca simplificar los pagos entre países del Mercosur mediante la conexión de sistemas financieros. La iniciativa apunta a facilitar las operaciones transfronterizas para personas, comercios y empresas.

El segundo puesto quedó en manos de Ricardo Díaz Pacce y Andrea Belucci, quienes presentaron un proyecto de fabricación de equipamientos para gimnasios. En tanto, el tercer premio fue para José Daniel Fernández, con una iniciativa dedicada a la producción de ladrillos sustentables a partir de maples de huevos.

Los tres proyectos fueron seleccionados durante la final provincial encabezada este miércoles por el gobernador Juan Pablo Valdés en el Auditorio Julián Zini. La competencia se desarrolla en el marco del programa provincial Emprendedores Siempre Cerca, en articulación con la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.

La final nacional se realizará el 19 y 20 de noviembre en Buenos Aires. Allí, los representantes correntinos competirán con emprendimientos de otras provincias para acceder a nuevas oportunidades de desarrollo y vinculación.

Además de los premios del certamen, los participantes de la instancia provincial recibieron el certificado “Hacedores Correntinos” y accederán a una línea de crédito específica del Banco de Corrientes, destinada a brindar respaldo financiero para impulsar el crecimiento de sus negocios.