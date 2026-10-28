Cortarán uno de los accesos al Iberá por siete días: a partir de cuándo y horarios

Advierten por cortes totales en el puente de acceso a la localidad Colonia Carlos Pellegrini desde este jueves hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive, debido a trabajos de mantenimiento. La interrupción afectará tanto al tránsito vehicular como al peatonal y se aplicará todos los días entre las 9 y las 17.

La medida fue informada por la Municipalidad de la localidad correntina a través de un comunicado difundido recientemente, en base a lo comunicado por personal de la Dirección Provincial de Vialidad. Durante el horario de las obras, únicamente estará permitido el cruce de personal de salud, seguridad y de Parques.

Fuera de esa franja horaria, el paso permanecerá habilitado a baja velocidad y con las precauciones correspondientes, exclusivamente para vehículos livianos. La restricción se debe a que los trabajos continuarán en la parte inferior de la estructura.

Además, las autoridades solicitaron extremar las precauciones durante la navegación en lancha por debajo del puente y mantener una mayor distancia respecto de los andamios instalados.