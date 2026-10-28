Corrientes: Prefectura asistió a pobladores afectados por la crecida del río Paraná

Personal de la Prefectura Naval Argentina brindó ayuda a 13 familias de la localidad correntina de Paso de la Patria que debieron dejar sus viviendas por el aumento del nivel del río. Para llegar hasta ellas, se desplegó un patrullaje fluvial enmarcado en el Plan Paraná, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y de acuerdo con los lineamientos del Plan de Coordinación Cuenca del Plata 2026-2027.

A pedido del comité de crisis local, los efectivos de la Fuerza recorrieron el sector afectado del barrio Punta Santa Ana, sobre la margen izquierda del Paraná. Allí encontraron un total de 36 personas que necesitaban evacuar la zona (11 de ellas, menores de edad). Se contó además con la colaboración de personal de la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Bomberos Voluntarios y profesionales del hospital local “Dr. Eduardo Cicconetti”.

Durante la jornada, el equipo de salud realizó controles de presión arterial y entregó medicamentos. Además, se distribuyeron 10 módulos alimentarios provistos por la Secretaría de Desarrollo Humano, 16 paquetes de leche en polvo de un kilo, tres dispensers de agua biopotabilizadores y 14 repelentes de insectos. En paralelo, se hicieron recorridas por la zona y entrevistas con los vecinos para relevar la situación de cada hogar.

Es importante destacar que la ciudad de Paso de la Patria se encuentra en etapa de evacuación según el plan de inundaciones vigente, con el hidrómetro local marcando 7,74 metros.