Inundados en Corrientes: crearon un mapa para saber quién necesita ayuda y cómo colaborar

En medio de la emergencia por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay que afecta a el Litoral, crearon un mapa abierto para conectar a las personas afectadas por las inundaciones con quienes pueden ayudarlas. La iniciativa busca que la asistencia llegue a los hogares y barrios que más lo necesitan en Corrientes, Chaco y otras cuatro provincias.

Cómo acceder a la plataforma

La herramienta está disponible en estudiohouston.com/ayuda⁠ y es gratuita, sin necesidad de registrarse. Quienes tienen agua en sus viviendas pueden indicar su ubicación, describir su situación y detallar qué necesitan. La dirección exacta y el teléfono no se publican de forma abierta: solo pueden verlos las personas que se anotan para brindar ayuda.

Podes ver las zonas en las que se necesita ayuda

Por otro lado, quienes quieran colaborar pueden consultar el mapa, elegir una vivienda o un barrio y comprometerse a llevar donaciones. Para organizar la asistencia, deben indicar qué van a entregar y qué día lo harán. Una vez que se coordinan, reciben la dirección y el contacto correspondiente.

El sistema permite identificar los pedidos que ya tienen a alguien en camino, para evitar que varias personas asistan al mismo lugar mientras otros hogares siguen esperando. Además, contempla puntos de recepción por barrio, una alternativa para facilitar la entrega de donaciones sin necesidad de ingresar hasta las zonas más alejadas.

En el mapa podes ver dónde necesitan las donaciones de manera urgente.

El creador de la aplicación es Raúl Achitte, y la iniciativa alcanza a Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, y busca ampliar su alcance a través de la difusión. El objetivo es conectar las necesidades concretas de las familias con quienes pueden dar una mano durante la emergencia hídrica.