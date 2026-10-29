Se registró un incendio en Acon Timber: qué pasó y cómo quedó la planta

Se registró un principio de incendio en la planta de aserradero Acon Timber en la localidad de Gobernador Virasoro. El hecho se registró este miércoles por la tarde en una cinta transportadora del sector de pellets. Los bomberos actuaron a tiempo y se logró sofocar el fuego.

Esta planta de aserradero es una de las más grandes del país y el incendio encendió las alarmas. Sin embargo, no pasó a mayores y el fuego pudo ser extinguido a tiempo. Luego del susto, volvió a estar operativa nuevamente.

Quiénes actuaron en el lugar

La brigada interna, bomberos voluntarios y equipos de otras empresas lograron extinguir rápidamente. Solo hubo daños materiales. El foco ígneo fue controlado rápidamente, sin afectar el funcionamiento de la fábrica.

El incidente provocó únicamente daños materiales. No se registraron otras consecuencias y la planta continuó funcionando con normalidad.