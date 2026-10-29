Corrientes: cómo funciona el el tablero que monitorea lluvias, ríos y amenazas por El Niño

Ante el escenario climático previsto por el fenómeno de El Niño para el período 2026-2027, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) puso a disposición de las provincias un tablero digital de monitoreo denominado Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias (Siname). La plataforma permite consultar información estratégica, georreferenciada e hidrometeorológica para el seguimiento de posibles amenazas y la planificación de respuestas ante eventos adversos.

Entre las acciones que monitorea se encuentran las inundaciones, tormentas, incendios forestales y sismos, así como la evolución de situaciones que ya están en desarrollo, por lo que este sistema sirve ante las situaciones que está sucediendo actualmente con la crecida de los ríos en Corrientes.

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El sistema se desarrolla en el marco del Plan de Coordinación Enos (El Niño-Oscilación del Sur) 2026-2027 y reúne datos elaborados por distintos organismos científico-técnicos nacionales, entre ellos el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Cómo se aplica en Corrientes

Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, explicó a El Litoral que la herramienta funciona como un espacio de consulta para las jurisdicciones. “Es un tablero digital, cada provincia tiene un acceso. Generalmente es un motivo de consulta para nosotros, más allá de que Corrientes ya tiene su propio sistema”, señaló.

Además, detalló que la plataforma concentra información de distintas áreas para identificar posibles escenarios de riesgo.

“Tiene información hidrológica, meteorológica, el tablero lanza amenazas y alertas. Después está lo que le reportamos a las provincias”, agregó Lovinson a este medio.

Sin embargo, Corrientes dispone de un sistema tecnológico propio y centralizado, que funciona bajo la órbita del Comando Operativo de Emergencias (COE). Esta herramienta permite gestionar riesgos y realizar el monitoreo de contingencias climáticas e hídricas dentro del territorio provincial.

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El Siname, por su parte, está integrado a la Agencia Federal de Emergencias y tiene como objetivo facilitar el seguimiento constante de amenazas, la visualización de alertas tempranas y el acceso a datos críticos mediante un portal web. Está destinado a organismos vinculados con la gestión de riesgos en los niveles nacional y provincial.

Creada hace siete años atrás

La plataforma fue creada en 2019 y equipada a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el propósito de coordinar y articular el trabajo de distintas instituciones para reducir el impacto de los desastres en Argentina. Para eso, recopila información de organismos científico-técnicos nacionales que integran el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), además de los reportes de las defensas civiles provinciales.

El sistema cuenta con una sala de monitoreo que funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, con personal de las áreas nacionales de Prevención y Mitigación, Operaciones y Logística, y de las fuerzas federales de seguridad.

De esta manera, el Siname busca fortalecer la planificación preventiva y mejorar la toma de decisiones frente a emergencias mediante información actualizada y articulación entre organismos. En un escenario de seguimiento climático e hidrológico por El Niño, la disponibilidad de estos datos representa una herramienta adicional para anticipar riesgos y coordinar acciones en las provincias.

(VT)