Llega una nueva Jornada PyMEs: “Inteligencia artificial, innovación y nuevas oportunidades para vender más”

El próximo lunes 2 de noviembre, el Banco de Corrientes realizará una nueva jornada para emprendedores, comerciantes, empresarios y referentes de PYMES, pensada para acercar las últimas tendencias en innovación y herramientas concretas para el crecimiento de negocios de la región con Tienda Más BanCo, el Marketplace de la entidad financiera correntina.

Esta iniciativa, totalmente gratuita, busca dar a conocer cómo la inteligencia artificial está transformando los negocios a partir de nuevas herramientas digitales para potenciar las ventas de los comercios.

El evento se realizará en el Auditorio Julián Zini (ubicado en Blas Benjamín de la Vega 1699, Corrientes), desde las 13.30, y contará con la participación de Daniel Jejcic, CEO de Avenida+, quien realizará una presentación sobre el ecosistema de inteligencia artificial en el mundo comercial y emprendedor: “Redefiniendo el mundo PyME con IA”.

Asimismo, el gerente Comercial del BanCo, Martín de la Vega, brindará también una exposición sobre Tienda Más BanCo y las oportunidades que ofrece para potenciar el comercio local y regional a partir de las ventas online, el financiamiento, asesoramiento y el respaldo del BanCo.

Los interesados deberán inscribirse ingresando a www.bancodecorrientes.com.ar. Aquellos que no residan en Corrientes, podrán registrarse para recibir el link de transmisión en vivo del encuentro.

De esta manera, el BanCo renueva su apuesta en pos de acompañar y fortalecer el ecosistema emprendedor, generando espacios de formación y networking para compartir experiencias y oportunidades que mejoren la productividad, potencien las ventas y brinden soluciones para los comercios locales y de la región.

Programa de la jornada