El río Uruguay no da tregua y tres ciudades correntinas están rozando la alerta

El río Uruguay sigue creciendo en Corrientes y las últimas mediciones muestran una nueva escalada en prácticamente todos los puntos monitoreados. El dato más contundente se observa en Garruchos, donde el río llegó este sábado a 11,88 metros, apenas 12 centímetros por debajo de su nivel de alerta de 12 metros. En Santo Tomé también la situación se acerca al umbral: alcanzó los 10,58 metros, a 92 centímetros del nivel de alerta de 11,50 metros.

La crecida ya generó medidas preventivas en Santo Tomé. Por razones de seguridad, dispusieron el cierre del Paseo Papa Francisco, con restricción de circulación en ambas manos de la costanera. La decisión se tomó ante el avance del agua en ese punto de la provincia.

La crecida en números

El salto registrado en apenas un día permite dimensionar la velocidad de la crecida. Teniendo en cuenta los datos de Prefectura Naval Argentina analizados por El Litoral, en Garruchos pasó de 10,40 a 11,88 metros, es decir, subió 1,48 metros en 24 horas. En Santo Tomé, el incremento fue de 1,23 metros, al pasar de 9,35 a 10,58 metros. También hubo aumentos importantes en Alvear, de 6,87 a 8,16 metros (1,29 metros), y en La Cruz, de 6,73 a 7,88 metros (1,15 metros).

La tendencia ascendente también alcanzó a otras localidades correntinas. En Yapeyú, el nivel pasó de 6,38 a 7,32 metros, una suba de 94 centímetros, mientras que en Paso de los Libres aumentó de 5,75 a 6,54 metros, es decir, 79 centímetros. Con estos registros, Paso de los Libres quedó a 96 centímetros de su nivel de alerta de 7,50 metros. En tanto, Alvear se encuentra a 1,34 metros del alerta y La Cruz, a 1,62 metros.

El escenario mantiene bajo seguimiento a toda la costa del Uruguay, especialmente por la velocidad con la que aumentaron algunos registros. Las estimaciones difundidas este sábado indican que el pico de la crecida podría producirse durante las primeras horas del domingo, con Santo Tomé como uno de los puntos a observar; las proyecciones dependen, entre otros factores, de las lluvias previstas y de los aportes que llegan desde aguas arriba.

(VT)