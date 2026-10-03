El interior de Corrientes intensifica la prevención ante la llegada del fenómeno "El Niño"

La Municipalidad de Santa Rosa intensificó la limpieza de desagües ante los pronósticos que anticipan un incremento de las precipitaciones a causa del fenómeno conocido como “Súper Niño”. La gestión del intendente José Ignacio desplegó maquinaria y personal en distintos sectores para prevenir anegamientos durante la temporada de lluvias.

Los trabajos incluyen la limpieza de canales, el retiro de obstrucciones y el mantenimiento de las vías de escurrimiento. El objetivo es garantizar un drenaje más rápido del agua y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles lluvias intensas.

Prevención ante la temporada de lluvias

Las tareas preventivas se desarrollan en puntos estratégicos de la localidad para anticiparse a períodos de precipitaciones continuas. Desde la Municipalidad remarcaron la importancia de mantener despejados los desagües para reducir posibles inconvenientes en los barrios.

Estos trabajos se complementan con acciones estructurales que la Municipalidad desarrolla junto al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa). La articulación apunta a fortalecer la infraestructura hídrica y optimizar la respuesta ante contingencias climáticas severas.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la importancia de anticiparse a la temporada de lluvias. “Seguimos trabajando por una Santa Rosa más preparada, porque prevenir también es cuidar a nuestros vecinos”, señalaron.