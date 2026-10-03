Corrientes bajo alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado que varias localidades de Corrientes se encuentran bajo alerta naranja y amarilla por tormentas.

Según el organismo, las lluvias comenzarán durante la mañana, con una probabilidad que alcanza el 90%.

El alerta naranja alcanza a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las condiciones podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica", precisó el SMN.

Además, se esperan ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Los valores de precipitación acumulada estarán entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

En tanto, el alerta amarilla rige para Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle. En estas zonas también se esperan tormentas y lluvias durante la jornada.

Aviso a corto plazo por tormentas

A las 8:50 de este sábado, el Gobierno de Corrientes difundió un aviso a corto plazo por tormentas para los departamentos de Bella Vista, Corrientes, Empedrado, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

El aviso recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser arrojados por el viento, evitar refugiarse debajo de carteles, árboles o postes y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. En caso de encontrarse al aire libre, se recomienda buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Además, para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se pide no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante la tormenta.

Ante una emergencia, los números indicados son Policía 101 o 911, Bomberos 100 y Defensa Civil 103 o 105.