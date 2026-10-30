Tan Biónica en Corrientes: la historia de un joven que conmovió a Chano Charpentier

José tenía 20 años, era fanático de Tan Biónica y esperaba volver a ver a la banda en vivo. Había comprado su entrada para el recital de este sábado en Corrientes, pero murió dos meses antes por una neumonía a causa de complicaciones quirúrgicas alrededor de un tumor maligno de 16 centímetros.

Después de su muerte, su mamá inició una campaña en redes sociales para que la banda conociera su historia y pudiera recordarlo durante el concierto. El pedido llegó hasta Chano Charpentier, líder de Tan Biónica.

“Qué tristeza, por favor. No me puedo imaginar lo que debe estar viviendo esa familia. Obviamente José va a tener su homenaje en “Mis noches de enero”. Por favor, que alguien me comunique con su familia. Gracias a los que me avisaron”, escribió el cantante en redes sociales.

La historia de José, el fan de Tan Biónica

José ya había disfrutado de tres recitales de Tan Biónica junto a su familia, quienes dicen que también se hicieron fanáticos gracias a él. Cuando supo que el grupo se presentaría en Corrientes, se ilusionó con volver a escucharlos en vivo.

Sin embargo, poco después de comprar la entrada, comenzaron los problemas de salud. En julio, un dolor abdominal motivó una consulta médica y, después de varios estudios, recibió el diagnóstico de un tumor maligno.

“Solo se afligía por dos cosas: por tener que ver el Mundial internado y por esperar salir para el recital de Tan Biónica. Ya tenía su entrada lista”, contó su mamá. Algo similar comentó la hermana de José: "Lo que más deseaba él era salir y poder verle a su banda favorita".

"Pese a que lo dio todo, ese trágico día llegó. No se durmió por el cáncer, se durmió por las complicaciones de la cirugía que acarrearon una neumonía que lo fue apagando”, dijo la mamá.

Mis noches de enero

Tras la muerte de José, su mamá decidió compartir la historia en redes sociales para intentar que llegara hasta los integrantes de Tan Biónica. En la publicación explicó cuánto significaba la música del grupo para su hijo y pidió que lo recordaran durante el recital del 31 de octubre en el estadio de Boca Unidos.

“Hoy me animo a escribir estas palabras con el corazón en la mano. Hay sueños que parecen pequeños para el mundo, pero que para una familia significan todo”, publicó.

También recordó el vínculo especial que José tenía con una de las canciones de la banda: “Un sueño llamado José. José tenía un sueño. Un sueño relacionado con la música, con Tan Biónica, con esa energía y esa felicidad que solamente ciertas canciones pueden provocar. Y aunque José ya no está físicamente con nosotros, su sueño sigue vivo en cada uno de los que lo amamos”.

La canción preferida de José era “Mis noches de enero” y, este sábado, su familia la escuchará sonar en su nombre, así lo aseguró Chano.



