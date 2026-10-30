Paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas: seguirá cerrado hasta el 6 de noviembre

El paso fronterizo que conecta las localidades de Ituzaingó con Ayolas (Paraguay) permanecerá cerrado hasta el viernes 6 de noviembre. Así lo informó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que tomó la decisión como medida preventiva ante las condiciones hidrometeorológicas actuales.

Según explicaron, la restricción estará sujeta a revisión y podría modificarse de acuerdo a la evolución de las condiciones del tiempo. Por el momento, no se podrá utilizar el cruce que comunica Corrientes con Paraguay.

Además, la EBY suspendió transitoriamente los recorridos turísticos a la Central Hidroeléctrica Yacyretá y a la obra Aña Cuá. En cambio, el Centro de Visitantes ubicado en Ituzaingó continuará abierto en su horario habitual.

El paso fronterizo ya había sido cerrado a comienzos de mes, debido al estado de alerta generado por el marcado incremento en las condiciones hidrometeorológicas y la crecida en los caudales del río Paraná.