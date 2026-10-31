Cómo colaborar con las familias afectadas por las inundaciones en Corrientes

La Red de Voluntariado Corrientes continúa recibiendo donaciones para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en la provincia. La iniciativa reúne a distintas organizaciones que trabajan para acompañar a los damnificados y canalizar la ayuda de quienes quieran colaborar.

Entre los elementos que se reciben se encuentran alimentos no perecederos, agua mineral, repelentes, artículos de limpieza y desinfección, como desinfectante, K-Othrina y creolina, además de productos de higiene personal. También solicitan alimentos y cuchas para mascotas.

Desde la organización indicaron que no se reciben ropa ni colchones.

Dónde acercar las donaciones

Las donaciones se pueden llevar todos los días, de 8 a 20, al Regimiento de Infantería N.º 9, sede Corrientes, con entrada por la Costanera.

Quienes no puedan acercarse personalmente también tienen la posibilidad de colaborar mediante una transferencia bancaria a la cuenta habilitada para recibir aportes económicos.

Datos para colaborar a distancia:

Alias: DONACIONES.ELNINO

CBU: 0940099330001305720021

Titular: Federación Económica de Corrientes

La campaña cuenta con la participación de diversas instituciones y organizaciones, entre ellas Cruz Roja Argentina, Cáritas, Scouts de Argentina, Rotary y el Ejército Argentino, junto con entidades locales.

La convocatoria busca reunir insumos para acompañar a las familias afectadas por las inundaciones y responder a las necesidades que surgen durante la emergencia.