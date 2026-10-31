Una experiencia de cuidado para inspirar a nuevas políticas de desarrollo igualitario

En Río Grande, la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario del Municipio puso en marcha espacios de cuidado para acompañar a las familias, favorecer el desarrollo de las infancias y generar mejores condiciones para que las madres y padres puedan trabajar, estudiar y vivir con menos estrés.



Entre estas experiencias se encuentra “Río Grande, Ciudad que promueve los cuidados igualitarios”, un espacio de cuidado destinado a niñas y niños de 2 a 5 años. También se desarrolló un espacio de cuidado itinerante en el marco de “Mujeres Construyendo Futuro”, un programa de capacitaciones en oficios que busca promover la autonomía económica de las mujeres. En este caso, el espacio de cuidado acompaña la participación de quienes realizan las capacitaciones, ofreciendo un lugar adecuado para sus hijos e hijas.



A partir de estas experiencias, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) realizó una evaluación para conocer qué condiciones favorecen o dificultan el acceso y el uso de estos servicios, así como los factores que afectan su sostenibilidad y los aspectos que pueden fortalecerse.



La evaluación permitió identificar qué funciona, qué barreras persisten y qué condiciones son necesarias para que una política de cuidado pueda tener un impacto efectivo en la vida de las familias de un municipio. A partir de estos aprendizajes, ELA elaboró un informe con hallazgos y recomendaciones de política pública y desarrolló una matriz de evaluación pensada como una herramienta para que otros gobiernos locales puedan diseñar, monitorear y mejorar sus propias políticas de cuidado.



Así, una experiencia desarrollada en un municipio se convierte en una oportunidad para aprender aquello que funciona, identificar lo que puede mejorarse y aportar herramientas para que otros territorios puedan adaptarlo a sus propias necesidades.

¿Por qué importa el cuidado en la vida cotidiana?

Cuidar forma parte de la vida cotidiana de todas las familias y tiene efectos sobre el bienestar, el desarrollo de las infancias, la organización de los hogares y las oportunidades de los adultos. Por eso, las políticas de cuidado no son solamente una respuesta a una necesidad puntual: contribuyen a la construcción de comunidades con mejores condiciones para que las personas trabajen, estudien, se capaciten y desarrollen sus proyectos de vida.



En Río Grande, las familias valoraron los espacios de cuidado porque fortalecen sus redes de apoyo y favorecen el desarrollo de los niños y niñas. La evaluación también identificó que el tiempo liberado permitió a muchas mujeres retomar o iniciar trayectorias de formación, participar en actividades educativas, desarrollar emprendimientos y fortalecer su autonomía económica y personal.

¿Qué pueden hacer otros gobiernos?

La experiencia de Río Grande deja orientaciones concretas para gobiernos que buscan fortalecer sus políticas de cuidado:



Garantizar servicios de calidad, continuidad y previsibilidad, con horarios que tengan en cuenta la vida cotidiana de las familias, personal capacitado, protocolos claros e información accesible.



Adaptar la oferta al territorio, considerando las características de cada municipio, las distancias y dificultades para llegar a los servicios .



Identificar vacíos de cobertura, especialmente entre grupos de edad que quedan fuera de las políticas existentes, como los espacios de cuidado entre los 45 días y los 3 años



Contar con sistemas permanentes de información, monitoreo y evaluación para orientar decisiones, optimizar recursos y mejorar las políticas.



Sistematizar y difundir sus experiencias para que otros municipios puedan conocerlas, adaptarlas y aplicarlas según sus propias necesidades.



Fortalecer la articulación entre áreas y actores para construir una mirada integral sobre el bienestar de las familias.

¿Qué aprendizajes podrían ser útiles en Corrientes?

Las experiencias de Río Grande abren una pregunta para otros gobiernos locales: ¿cómo diseñar servicios de cuidado que respondan a las características concretas de sus comunidades y que puedan integrarse a las políticas de infancia, bienestar familiar y desarrollo local?



La propuesta no es copiar una experiencia de manera idéntica. A partir de la evidencia producida, ELA pone estos aprendizajes a disposición de gobiernos, legisladores/as, organizaciones e instituciones interesadas en fortalecer o desarrollar políticas de cuidado en sus propios territorios.

Más información y materiales para conocer la experiencia