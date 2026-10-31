El Papa llega a la Argentina y Corrientes prepara una transmisión especial en la Catedral

La próxima visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá su espacio de encuentro en Corrientes. Según confirmaron fuentes oficiales a El Litoral, se está organizando la instalación de una pantalla gigante en la Catedral de Corrientes para que la comunidad pueda seguir en vivo uno de los momentos centrales de la agenda papal, la vigilia con jóvenes prevista para el martes 10 de noviembre antes de las 20.

"Hasta ahora, se está organizando para poner una en Catedral, el martes 10 de noviembre a la tarde/noche para ver la vigilia de los jóvenes", señalaron las fuentes oficiales de Arzobispado de Corrientes consultadas por este medio.

Sin embargo, por el momento, la propuesta se encuentra en etapa de organización.

Cronograma de la visita papal

Según el programa oficial de la Santa Sede, el Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Uruguay. Durante su estadía, tendrá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades abiertas a los fieles.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en el predio de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral. Luego regresará a Buenos Aires para encabezar, a las 20.15, la vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Este último encuentro es el que se buscará transmitir en la Catedral correntina.

La agenda en el país continuará el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV visite Luján y celebre una misa a las 10 en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese mismo día partirá hacia Lima, Perú, para continuar con su gira por Sudamérica.

La confirmación del viaje llegó después de las dudas generadas por su estado de salud. El pontífice fue sometido el 13 de octubre a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón, tras detectarse un adenocarcinoma. Luego de los controles médicos, el Vaticano confirmó que no existen impedimentos para realizar el recorrido previsto.