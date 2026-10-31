Murió José Carlos Gasparetti, reconocido veterinario de Corrientes

El ámbito de la medicina veterinaria de Corrientes está de luto por la muerte de José Carlos Gasparetti, un reconocido profesional de la provincia. El Consejo Profesional de Veterinarios confirmó la noticia a través de una publicación en sus redes sociales.

"Compartimos el dolor por el fallecimiento del colega José Carlos Gasparetti. Acompañamos a su familia y a sus amigos en este difícil momento", expresó la entidad en el comunicado.

Además, la institución pidió por su eterno descanso y manifestó su acompañamiento a los allegados del veterinario.