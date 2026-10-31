Suspendieron el show de Fito Páez en Corrientes: cómo será la devolución de entradas

El recital de Fito Páez previsto para el 7 de noviembre en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de Corrientes fue cancelado debido a la situación climática que afecta a la región del NEA.

La decisión fue comunicada oficialmente por la organización, que explicó que los pronósticos anticipan condiciones meteorológicas desfavorables para los próximos días. Además, señalaron que la situación ya afecta a distintas localidades de ambas provincias y provocó evacuaciones.

Qué pasará con las entradas

La organización informó que la devolución del dinero será automática y se realizará a través del mismo medio de pago utilizado para la compra. Los plazos de acreditación dependerán del banco y del método de pago.

Tarjetas de crédito: el reintegro se verá reflejado en el resumen actual o en el siguiente.

Tarjetas de débito: la acreditación demorará aproximadamente 10 días.

Por el momento, no se informaron nuevas fechas para los recitales.

La gira podría retomarse en 2027

En el comunicado, los organizadores explicaron que las dos presentaciones están vinculadas por cuestiones logísticas, el traslado de equipos y el armado de la producción entre Posadas y Corrientes. Por ese motivo, consideraron que no estaban dadas las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo de ambos espectáculos.

Finalmente, manifestaron su intención de retomar la gira el próximo año para reencontrarse con el público de las dos provincias. También lamentaron los inconvenientes ocasionados y agradecieron la comprensión de quienes habían adquirido sus entradas.