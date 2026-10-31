La Justicia de Corrientes resolvió que Ian vuelva con su mamá tras un año de separación

Ian, el niño formoseño de 11 años cuyo caso generó repercusión pública por su separación familiar, volvió a estar bajo el cuidado de su madre, Elena María Sandoval, por decisión de la Justicia de Corrientes. La resolución dejó sin efecto la guarda provisoria que había sido otorgada a su abuela por el Juzgado de Menores de Clorinda, Formosa.

La abogada Gabriela Neme, representante legal de la madre, confirmó la decisión y señaló que Elena y las hermanas del niño se mudaron a la ciudad de Corrientes para vivir con él.

“Hoy está con su mamá, con sus hermanas. La Justicia de Corrientes, en un mes, revinculó a la mamá y dejó sin efecto la guarda de la abuela que había ordenado la Justicia de Formosa”, expresó la letrada.

Ian volvió con su mamá tras tres semanas internado

Según explicó Neme, el niño permaneció durante tres semanas internado en el Hospital Juan Pablo debido a una infección en la herida de una cirugía de apendicitis. La abogada sostuvo que impulsaron gestiones para que pudiera recibir el alta y quedar al cuidado de su madre.

“Este viernes, con buen criterio, la jueza resolvió que Ian esté con su mamá”, afirmó. También destacó las diferencias en los tiempos de resolución entre ambas jurisdicciones: “En un año la Justicia de Corrientes pudo resolver la cuestión de Ian, lo que en un año no pudo la Justicia de Formosa”.

De acuerdo con la resolución judicial, la magistrada Chávez Caballero autorizó el egreso hospitalario del niño bajo el cuidado y la responsabilidad de su progenitora. Además, estableció que deberá permanecer en el domicilio familiar informado ante el tribunal, en Corrientes.

El fallo también designó a Laura Alarcón como apoyo afectivo de la madre y dispuso que cualquier cambio de domicilio del grupo familiar sea comunicado inmediatamente a la dependencia judicial.

Cómo comenzó el conflicto familiar

El caso se remonta a octubre de 2025, cuando Ian fue separado de su madre mediante una medida cautelar ante presuntos episodios de violencia en el ámbito familiar. En ese momento, fue alojado en el Hogar de Menores Remedios de Escalada, en Formosa.

Durante su permanencia en la institución, el niño se fugó y su entorno denunció presuntos maltratos físicos, castigos severos y sobremedicación. Según esas denuncias, llegó a recibir hasta 11 comprimidos diarios, una cantidad que luego se habría reducido a dos tras la intervención de profesionales del Hospital de la Madre y el Niño.

Posteriormente, la Justicia formoseña dispuso su traslado provisorio a Corrientes, donde quedó bajo la guarda de su abuela, Sandra Susana Morad. Esa medida fue finalmente dejada sin efecto por la resolución actual.

Qué cuidados deberá recibir Ian

Tras el regreso al hogar materno, la defensa remarcó la importancia de sostener un seguimiento médico y un esquema de asistencia para acompañar la recuperación integral del niño.

“Obviamente que Ian debe estar con controles y cuidados, es muy grande el daño que le hicieron y ahora es tiempo de cuidarlo”, sostuvo Neme.

La nueva etapa estará centrada en su recuperación y en la convivencia con su madre y sus hermanas, mientras se mantienen las condiciones de seguimiento establecidas por la Justicia.