El puente interprovincial resultó con daños tras el impacto de un remolcador paraguayo

Un remolcador de bandera paraguaya chocó, el sábado, contra la defensa y el pilote N.º 5 del puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes, y como consecuencia del impacto se soltaron cinco barcazas que formaban parte de su convoy.

El incidente ocurrió cuando el R/E "Tío Jan" navegaba aguas abajo por el río Paraná y atravesaba la zona del puente interprovincial, a la altura del kilómetro 1.205 de la ruta de navegación .

Tras el impacto, las cinco barcazas se separaron del convoy. Dos fueron recuperadas inicialmente y trasladadas hasta un amarradero habilitado en el kilómetro 1.198. Una tercera fue recuperada posteriormente con la colaboración del remolcador Pampero I .

Las dos embarcaciones restantes habían quedado varadas a la altura del kilómetro 1.199, fuera del canal principal.

Recuperaron las cinco barcazas

Durante la mañana del sábado continuaron las tareas para liberar las embarcaciones que permanecían varadas.

A las 8:44 , el remolcador logró liberar de la varadura a la barcaza GL-004 , que posteriormente fue trasladada hasta el amarradero y quedó asegurada a las 10:25 .

Luego, el remolcador regresó al lugar para continuar con las tareas sobre la segunda embarcación. Finalmente, a las 11:55, se informó que también había logrado zafar la barcaza PG-17, que posteriormente quedó amarrada en el sector habilitado.

De esta manera, las cinco barcazas que se habían soltado del convoy fueron recuperadas y quedaron amarradas en condiciones seguras , por lo que se dio por finalizado el operativo de emergencia.

Detectaron daños en el puente

Con luz diurna, personal de Prefectura realizó una nueva inspección en la zona del impacto y relevó el estado de la defensa y del pilote N.º 5 del puente General Belgrano .

Durante el procedimiento se constató un desplazamiento de la defensa respecto de su posición original, además de daños en la estructura del pilote.

También se utilizó un dron para obtener imágenes aéreas que permitieron documentar el estado de la estructura luego del impacto.

Como medida preventiva, la Estación Costera local dispuso reducir las dimensiones máximas de los convoyes que atraviesan el puente a 180 metros de eslora por 50 metros de manga, tanto en navegación aguas arriba como aguas abajo y durante el día y la noche.

Interviene la Justicia Federal

Por el incidente tomó intervención la Fiscalía Federal de Corrientes, a cargo de la fiscal Melina Perborell. La auxiliar fiscal María Ana Zalazar fue informada inicialmente sobre lo ocurrido y posteriormente se ordenó iniciar actuaciones judiciales y mantener informada a la Fiscalía sobre cualquier novedad.

Hasta el momento informado en las actuaciones, no se dispusieron medidas restrictivas contra el capitán ni contra el remolcador .

A raíz del hecho se iniciaron además un sumario administrativo y un sumario judicial para investigar la colisión contra la estructura del puente y la posterior suelta de las barcazas.

Prefectura también solicitó una inspección técnica de las embarcaciones involucradas para constatar sus condiciones de seguridad y prevé realizar diligencias a bordo con personal especializado.

Mientras tanto, el tránsito de otros convoyes por el puente continuó bajo regulación de la Estación Costera L6Y. Otras embarcaciones atravesaron el sector sin registrar nuevas novedades.

Diario Chaco