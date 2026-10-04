Después de la lluvia, cómo seguirá el tiempo esta semana en Corrientes

Después de un fin de semana con lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo esta semana en Corrientes.

Según el organismo, para este lunes 5, se espera una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, con posibilidad de lluvias y tormentas durante las primeras horas.

El martes será una jornada más estable, con una mínima de 16°C y una máxima de 28°C y sin probabilidad significativa de lluvias.

Para el miércoles se espera el día más caluroso de la semana, con temperaturas que llegarán a los 30°C. Durante la tarde y noche podría regresar la inestabilidad, con entre 10% y 40% de probabilidad de tormentas.

En tanto, para el jueves, el pronóstico anticipa una mínima de 21°C y una máxima de 28°C, con posibilidad de lluvias y tormentas durante la mañana. Luego, el tiempo tendería a mejorar.

Finalmente, el viernes llegará con un descenso de temperatura. Se espera una mínima de 21°C y una máxima de 24°C, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.