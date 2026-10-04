Goya: más de 60 productores y operarios se capacitaron para aplicar fitosanitarios

El Ministerio de Producción de Corrientes llevó adelante en Goya el Curso para la Obtención del Carnet de Aplicador Profesional Provincial de Fitosanitarios, del que participaron más de 60 productores y operarios vinculados al sector tabacalero.

La actividad se realizó en las instalaciones de la Cooperativa de Tabacaleros y tuvo como objetivo fortalecer la capacitación para una utilización segura, eficiente y responsable de estos productos.

Durante la jornada se abordaron aspectos de la Ley Provincial de Agroquímicos N.º 4.495/90 y de la Ley Nacional N.º 27.279, sobre Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios. También se trabajó sobre el uso responsable de estos productos, los elementos de protección personal y las técnicas de aplicación.

La instancia teórica se complementó con una práctica orientada a la calibración y regulación de mochilas pulverizadoras, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las aplicaciones y reducir riesgos para las personas y el ambiente.

El director de Producción Vegetal, José Giguer Molleví, destacó la importancia de profesionalizar a quienes realizan estas tareas y remarcó que la capacitación permite conocer tanto el uso correcto de los productos como la normativa y las medidas de protección.

La capacitación fue organizada conjuntamente con el Instituto Provincial del Tabaco, la Cooperativa de Tabacaleros de Corrientes, la Municipalidad de Goya, INTA, CASAFE y Campo Limpio.