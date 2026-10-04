Murió Cochía Breard, exjuez de Instrucción de Corrientes

El Poder Judicial de Corrientes informó este domingo el fallecimiento de Luis Osvaldo Cochía Breard, exjuez de Instrucción N.º 3 de la provincia.

El fiscal general del Poder Judicial, César Pedro Sotelo, y el personal de la Fiscalía General expresaron su pesar por la muerte del exmagistrado y elevaron una oración por su eterno descanso.

A través de un mensaje de condolencias, recordaron a Cochía Breard como un amigo y colega, con quien compartió toda su carrera y el objetivo de contribuir a una mejor Justicia para los correntinos.

Desde la Fiscalía General destacaron además que el exjuez honró la judicatura y dejó un legado de referencia como un hombre “probo e íntegro”.