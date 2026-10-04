Saladas mostró su cultura, sus tradiciones y su producción en La Unidad

El Municipio de Saladas participó este domingo del programa “La Unidad nos Acerca”, una iniciativa del Gobierno provincial que brinda a las localidades del interior un espacio en la Capital para mostrar su identidad, tradiciones y producciones.

Durante la jornada, artistas, emprendedores, artesanos y representantes de la comunidad presentaron distintas propuestas vinculadas con la historia y la identidad de Saladas.

“Venimos a mostrar todo el potencial productivo de nuestra ciudad, con emprendedores, artesanos y artistas. Todo lo que tiene Saladas para mostrar”, expresó el intendente Noel Gómez.

En ese marco, el jefe comunal anunció la 23ª edición de la Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor, que se realizará el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

El programa contempla una jornada para cada municipio en La Unidad, con presentaciones artísticas, exhibición de artesanías y productos locales, además de la difusión de sus costumbres y fiestas.

El subsecretario de Asuntos Municipales, Esteban Buffil, destacó el espacio como una oportunidad para que las localidades puedan mostrar su riqueza cultural, productiva y turística, y fortalecer los vínculos entre municipios, productores y vecinos.