Salud Ocupacional de Corrientes: sedes, horarios y teléfonos de atención

La Dirección de Salud Ocupacional del Gobierno de Corrientes dio a conocer el esquema oficial de sedes, días y horarios de atención al público en la capital provincial, con el objetivo de facilitar las gestiones administrativas y médicas a los agentes del sector público.
El organismo tiene como misión institucional la promoción del bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores estatales, garantizando la prevención de enfermedades laborales, la evaluación de la aptitud psicofísica y el abordaje integral del ausentismo por razones de salud.
En estas dependencias se tramitan licencias médicas, accidentes de trabajo, juntas médicas y exámenes preocupacionales.
Contralor médico y licencias por salud
Para los trámites vinculados con el control médico y la autorización de licencias por enfermedad, la atención se centraliza en la sede ubicada sobre la calle Buenos Aires 766.
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Días y horarios: Lunes a viernes, de 7:00 a 19:00.
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Contacto telefónico: +54 379 483-1918.
Exámenes preocupacionales
Por otra parte, la realización de los exámenes preocupacionales obligatorios para el ingreso a la administración pública se lleva a cabo en la dependencia situada en la calle Bolívar 1686.
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Días y horarios: Lunes a viernes, de 7:00 a 19:00.
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Contacto para turnos y consultas: +54 379 483-2528.