Salud Ocupacional de Corrientes: sedes, horarios y teléfonos de atención

La Dirección de Salud Ocupacional del Gobierno de Corrientes dio a conocer el esquema oficial de sedes, días y horarios de atención al público en la capital provincial, con el objetivo de facilitar las gestiones administrativas y médicas a los agentes del sector público.

El organismo tiene como misión institucional la promoción del bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores estatales, garantizando la prevención de enfermedades laborales, la evaluación de la aptitud psicofísica y el abordaje integral del ausentismo por razones de salud.

En estas dependencias se tramitan licencias médicas, accidentes de trabajo, juntas médicas y exámenes preocupacionales.

Contralor médico y licencias por salud

Para los trámites vinculados con el control médico y la autorización de licencias por enfermedad, la atención se centraliza en la sede ubicada sobre la calle Buenos Aires 766.

Días y horarios: Lunes a viernes, de 7:00 a 19:00.

Contacto telefónico: +54 379 483-1918.

Exámenes preocupacionales

Por otra parte, la realización de los exámenes preocupacionales obligatorios para el ingreso a la administración pública se lleva a cabo en la dependencia situada en la calle Bolívar 1686.