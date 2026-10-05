Paso de los Libres en alerta por la crecida del río Uruguay: llegó a 8,10 metros

La cuenca del río Uruguay registra un comportamiento dispar en el territorio provincial. Por un lado, la localidad de Paso de los Libres ingresó oficialmente en etapa de alerta tras superar los 7,50 metros reglamentarios y ubicarse en los 8,10 metros según el último reporte de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Por otro lado, en Santo Tomé el caudal comenzó un descenso lento, situándose en los 11,08 metros luego de registrar su pico máximo durante el fin de semana.

La evolución hidrométrica mantiene en vilo a los equipos de defensa civil municipales y provinciales debido al impacto de las precipitaciones registradas en la provincia de Misiones y en la alta cuenca internacional.

Situación en Paso de los Libres y restricciones costeras

En Paso de los Libres, la medición efectuada este lunes reflejó un repunte impulsado por las marcas observadas aguas arriba, particularmente en el puerto misionero de El Soberbio, que volvió a mostrar una tendencia en crecimiento.

Como medida preventiva adoptada por el municipio ante el avance del agua sobre las zonas ribereñas, el tradicional paseo de la Costanera permanece cerrado al tránsito vehicular y peatonal desde el pasado sábado. Las autoridades locales mantienen un monitoreo constante sobre la evolución de las escalas ante la posibilidad de nuevas variaciones en las próximas horas.

El escenario en Santo Tomé y el aporte de las represas

En tanto, en la comuna santomeña el río marca 11,08 metros según el parte oficial de las 12, evidenciando una bajante muy lenta.

El comportamiento de la cuenca muestra un panorama contrastante: mientras los puertos aguas arriba operan en bajante —con la excepción temporal de El Soberbio—, hacia el sur la onda de crecida continúa desplazándose hacia Paso de los Libres.

El volumen de evacuación desde la represa brasileña de Foz do Chapecó se ubica en los 5.654 metros cúbicos por segundo, aportando un caudal significativo a la traza.

En cuanto al registro pluviométrico, el acumulado del mes alcanza los 52 milímetros, sin pronósticos de nuevas precipitaciones inmediatas para la jornada, aunque rige el estado de vigilancia permanente en las áreas vulnerables.