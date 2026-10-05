Corrientes: dónde vacunarse gratis contra la gripe, el dengue y otras enfermedades

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación de acuerdo con las fechas establecidas en el Calendario Nacional.

Además, recomendó la aplicación de la vacuna antigripal a las personas que forman parte de los grupos de riesgo. Entre ellos se encuentran el personal de salud, embarazadas, puérperas hasta 10 días después del parto que no hayan recibido la vacuna durante el embarazo, niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con determinadas enfermedades.

También están incluidos pacientes oncohematológicos y trasplantados, personas con obesidad, diabetes e insuficiencia renal crónica en diálisis. En estos casos se debe presentar una orden médica que acredite la condición.

Las personas mayores de 65 años también forman parte del grupo de riesgo y no necesitan orden médica. Las dosis están disponibles en los vacunatorios de la provincia. Para asistir se debe presentar DNI y carnet de vacunación.

Dónde vacunarse en Capital

De lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, funcionan los siguientes puntos:

Estación Saludable de plaza Cabral.

Hospital de Campaña Escuela Hogar, para personas desde los 15 años.

Vacunación escolar

Salud Pública también programó jornadas de vacunación en establecimientos educativos de la Capital:

Lunes 5: Escuela Normal Dr. Gregorio Juan Pujol, de 9 a 12 y de 14 a 17.

Escuela Normal Dr. Gregorio Juan Pujol, de 9 a 12 y de 14 a 17. Martes 6: Escuela Técnica Carmen M. de Llano, de 9 a 12 y de 14 a 17.

Escuela Técnica Carmen M. de Llano, de 9 a 12 y de 14 a 17. Miércoles 7: Colegio Secundario General San Martín, de 9 a 12; y Escuela Secundaria Manuel Belgrano, de 14 a 17.

Colegio Secundario General San Martín, de 9 a 12; y Escuela Secundaria Manuel Belgrano, de 14 a 17. Jueves 8: Colegio Secundario Presidente Hipólito Yrigoyen, de 9 a 12 y de 14 a 17.

Vacunación contra el dengue

El Ministerio de Salud Pública también fortaleció la Campaña de Vacunación contra el Dengue con un punto ubicado en plaza Vera.

La atención se realiza los viernes de 9 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 13.

La vacunación está destinada a personas de 4 a 59 años. Solo deben concurrir con el DNI, mientras que los menores de edad tienen que asistir acompañados por un adulto.

En el interior provincial, las personas pueden acercarse a los vacunatorios de sus respectivas localidades.