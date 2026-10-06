Educación lanzó un libro sobre la geografía correntina y capacitaciones docente

El Ministerio de Educación de Corrientes presentó en Casa de Gobierno el libro “Corrientes: dimensión demográfica del espacio geográfico” junto a una guía de actividades para el nivel secundario.

La obra, elaborada en conjunto por la cartera educativa, el Conicet y la Junta de Geografía, se complementa con el lanzamiento de dos dispositivos de formación continua para docentes de toda la provincia.

Nuevo material educativo y trabajo interinstitucional

La presentación bibliográfica busca dotar a las aulas correntinas de contenidos propios con rigor científico.

Se exhibió el libro “Corrientes: dimensión demográfica del espacio geográfico”, pensado para estudiantes y profesores del nivel secundario.

La publicación está acompañada por una guía pedagógica con propuestas de aula desarrolladas con aportes del Plan de Compromiso por la Matemática, Educación Especial, Educación Intercultural Bilingüe y la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales para incorporar saberes digitales.

Capacitaciones para docentes y acto institucional

En paralelo, se anunciaron nuevos trayectos formativos con participación de institutos del interior.

Se lanzaron dos dispositivos de Formación Docente focalizados en la enseñanza de la historia y geografía de la provincia.

Las capacitaciones contaron con la colaboración de los Institutos Superiores de Formación Docente de Santo Tomé y Curuzú Cuatiá, en articulación con la Junta de Historia, el Inta y el Conicet.

El acto fue encabezado por la ministra Ana Miño, junto al director de Planeamiento e Investigación Educativa, Julio Simonit, autoridades del Consejo General de Educación, directivos, docentes y autores de la obra.